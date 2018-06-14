لم تستطع السعودية تحقيق الانتصار في أي من مبارياتها الأولى في النسخ الأربع الماضية، فمنيت بالهزيمة 3 مرات، فيما استطاعت تحقيق التعادل لمرة واحدة فقط.

1994

يبقى مونديال 1994 في الولايات المتحدة البطولة الأفضل للأخضر السعودي، فبالرغم من هزيمته أمام منتخب هولندا بنتيجة 1-2 في افتتاح المجموعة السادسة، انتفض المنتخب السعودي واستطاع تدارك الموقف، وتحقيق انتصارين متتاليين.

1998

في مونديال 1998، توجه المنتخب السعودي لمدينة لانس في الشمال الفرنسي لملاقاة الدنمارك، في أولى مبارياته بالمجموعة الثالثة. قدمت السعودية مستوى جيدا ولكنها لم تصمد للنهاية، فخسرت بنتيجة 1-0 أمام الكتيبة الدنماركية.

2002

كانت بطولة 2002 الأسوأ في تاريخ مشاركات "الأخضر" بالمونديال، ويعود السبب بنسبة كبيرة "لكارثة" مباراة الافتتاح، والتي مني فيها المنتخب السعودي بخسارة كبيرة بثمانية أهداف أمام منتخب ألمانيا بمدينة سابورو اليابانية، في أولى مبارياته في البطولة.

2006

قدمت السعودية أفضل مباراة افتتاحية لها في تاريخ مشاركاتها، عندما لعبت أمام تونس بميونخ، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة لمونديال 2006. وكانت السعودية في طريقها لتحقيق انتصار مهم جدا، إلا أن هدف المدافع التونسي راضي جعايدي في الوقت بدل الضائع عادل النتيجة 2-2.

وسيقابل المنتخب السعودي نظيره الروسي في افتتاح مونديال 2018 الخميس، على ملعب لوجنيكي وسط موسكو، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.