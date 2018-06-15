وأوقعت القرعة المنتخب المصري، أو "الفراعنة" الذي يقوده الأرجنتيني، هيكتور كوبر، في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وروسيا، بالإضافة إلى أوروغواي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم، حيث سبق له المشاركة في دورتي 1934 و1990، لكنه لم يتمكن من تخطي عتبة الدور الأول في المشاركتين السابقتين.

يشار إلى أن المنتخب المصري، الذي يحتل المركز 45 بحسب تصنيف الفيفا، أحرز لقب بطولة الأمم الأفريقية 7 مرات، محققا رقما قياسيا.

كما سبق له المشاركة في بطولة كأس القارات مرتين في العامين 1999 و2009، لكنه خرج أيضا من الدور الأول.

وفي السياق، أعلن المدير الفني لمنتخب مصر أن نجم الفريق محمد صلاح سيشارك في مباراة أوروغواي بكأس العالم بنسبة تقترب من 100 بالمئة.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض جدول مباريات المنتخب المصري، بالإضافة إلى اللاعبين ونبذة عن المنتخب.