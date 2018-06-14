وأعلنت رابطة الدوري الممتاز جدول المباريات، الخميس، وستقام الجولة الافتتاحية يومي 11 و12 أغسطس المقبلين.

وبذلك سيبدأ أوناي إيمري مدرب أرسنال الجديد، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل أرسين فينغر في نهاية الموسم الماضي، مشواره بمواجهة سيتي الذي حقق رقما قياسيا وحصد 100 نقطة الموسم الماضي.

وبعد ذلك سيخوض أرسنال مواجهة صعبة أخرى مع غريمه تشلسي.

وسيلعب مانشستر يونايتد، وصيف بطل الموسم الماضي، في الجولة الافتتاحية على أرضه مع ليستر سيتي بطل الدوري 2016، فيما يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

وسيستضيف ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، منافسه وست هام يونايتد الذي تعاقد مؤخرا مع مانويل بليغريني مدرب سيتي السابق.

وسيحل تشلسي، بطل الدوري 2017، ضيفا على هدرسفيلد تاون في الجولة الافتتاحية.