ويشارك المنتخب السعودي، الذي يطلق عليه لقب "الأخضر"، للمرة الخامسة في نهائيات كأس العالم، لكن مشاركته هذه تأتي بعد غياب طال 12 عاما.

وستكون مباراة الافتتاح أمام روسيا مهمة للمنتخب ومدربه المدرب أرجنتيني المولد لاعب خط وسط إسبانيا السابق خوان أنطونيو بيتزي، مع سعي السعودية لبداية إيجابية، للحصول على دفعة بباقي مسيرة الفريق في البطولة.

وستكون مباراة الجولة الثالثة في المجموعة بين السعودية مع مصر، التي أوقعتها القرعة معها في المجموعة نفسها، من أكثر المباريات متابعة في العالم العربي والشرق الأوسط.

وكانت آخر مرة شارك فيها المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في العام 2006، عندما خرج من البطولة من دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي.

أما أفضل مسيرة له في كأس العالم فكانت خلال مشاركته الأولى في البطولة في الولايات المتحدة عام 1994، حيث وصل إلى دور الستة عشر بعد أداء مميز، عندما تغلب على بلجيكا بهدف تاريخي دون رد سجله سعيد العويران.

يشار إلى أن المنتخب السعودي تأهل لمونديال روسيا بفوزه على اليابان، التي كانت ضمنت التأهل بالفعل للنهائيات، في آخر مبارياته في جدة، ليتقدم على أستراليا بفارق الأهداف، مع العلم أن الأخيرة تأهلت للبطولة ذاتها عقب خوضها تصفيات الملحق.

ويوضح الإنفوغرافيك المرفق بعض الحقائق المتعلقة بالمنتخب السعودي، ويستعرض أسماء لاعبي "الأخضر"، بالإضافة إلى جدول مبارياته.