والثلاثاء، أعلن بطل أوروبا تعاقده مع لوبتيغي، على أن يتولى مهامه بعد الانتهاء من رحلة كأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وكان على ريال مدريد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لوبتيغي مع الاتحاد الإسباني، لفك الارتباط بينهما والحصول على خدمات المدرب.

إلا أن اتحاد الكرة المحلي أقال لوبتيغي، الأربعاء، معتبرا أن إعلان توليه منصب المدير الفني لريال مدريد بعد المونديال سيؤثر سلبا على تركيز ووحدة المنتخب المرشح للذهاب بعيدا في كأس العالم، مما يعني ضمنيا إلغاء تفعيل الشرط الجزائي.

وجاءت إقالة لوبتيغي المفاجئة، قبل 24 ساعة فقط من انطلاق كأس العالم في روسيا، الخميس، وقبل 48 ساعة من أول لقاء لإسبانيا في البطولة، الجمعة، أمام البرتغال.