وقال بيتزي الذي كان متواجدا في روسيا العام الماضي للمشاركة في كأس القارات على رأس الإدارة الفنية للمنتخب التشيلي بطل كوبا أميركا 2015 و2016، في مؤتمر صحافي "أسلوبي، هو أن أكون تنافسيا. نريد أن نقاتل على كل كرة، استغلال كل فرصة، واللعب من أجل الفوز".

ونقلت "فرانس برس" عن المدرب الأرجنتيني قوله "إنه أسلوب اللعب الذي أحاول غرسه في اللاعبين".

وبعد 12 سنة من الغياب عن المونديال، تأهلت السعودية إلى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام 1994 عندما بلغت الدور الثاني و1998 و2002 و2006.

وإلى جانب روسيا، تلعب السعودية في المجموعة الأولى مع الأوروغواي التي ستلاقيها في 20 يونيو الجاري ومصر التي ستواجهها في 25 منه.