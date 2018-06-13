والثلاثاء أعلن ريال مدريد بشكل مفاجئ تعيين لوبتيغي، المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا، قبل يومين على انطلاق كأس العالم في روسيا، على أن يبدأ ممارسة مهامه عقب المونديال.

وحسب مصادر صحفية إسبانية متعددة، فإن الإعلان الملكي أغضب رئيس الاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس، لا سيما أنه يأتي بعدما جدد لوبتيغي عقده مع الاتحاد لتدريب منتخب إسبانيا حتى عام 2020.

وقالت الصحف إن روبياليس يرى أن الإعلان عن تعاقد ريال مدريد مع لوبتيغي في هذا التوقيت، من شأنه التأثير سلبا على وحدة لاعبي منتخب إسبانيا في رحلة كأس العالم، مشيرة إلى أنه كان يأمل أن يتم تأجيل الإعلان لما بعد المونديال.

وسيعقد روبياليس ولوبتيغي، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، وسط ترجيحات بأن مدرب إسبانيا سيعلن استقالته في وقت حساس للغاية، بالنسبة للمنتخب المرشح للذهاب بعيدا في المونديال.

وفي حال حدث الفراق بين لوبتيغي والاتحاد، سيتولى ألبرت سيلاديس مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما مهام قيادة منتخب إسبانيا في المونديال.

وتستهل إسبانيا مشوارها في كأس العالم، الجمعة، بصدام قوي أمام البرتغال، في قمة المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي المغرب وإسبانيا.