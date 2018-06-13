وأمام العدسات أدى نجوم المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال حركات طريفة.

وكانت أطرف التعبيرات للاعبي المنتخب المصري محمد صلاح ومحمود عبد الرازق (شيكابالا)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، والإسباني سيرخيو راموس، ومن المنتخب السعودي سالم الدوسري وفهد المولد، ومن منتخب بنما بلاس بيريز، وأليكسندر غولوفين من المنتخب الروسي.

وتواجه مصر، الجمعة المقبلة، الأوروغواي في بداية مشوارها المونديالي ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا المضيفة والسعودية.

وتستضيف روسيا مونديال 2018 الذي ينطلق الخميس، ويستمر حتى 15 يوليو.