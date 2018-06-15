وستكون مواجهة أسود الأطلس الجمعة أمام المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضا البرتغال وإسبانيا، وذلك على ملعب مدينة سانت بطرسبرغ في الساعة السابعة مساء بحسب توقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويسجل للمنتخب المغربي، الذي تأهل 5 مرات إلى بطولات كأس العالم، أنه كان أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى دور الستة عشر في بطولات كأس العالم، وذلك في بطولة كأس العالم 1986 التي استضافتها المكسيك.

وجاء ذلك الإنجاز التاريخي بعد تصدر المنتخب المغربي للمجموعة السادسة على حساب منتخبات قوية مثل المنتخب الإنجليزي والمنتخب البرتغالي، وبلغ دور ثمن النهائي، حيث وواجه منتخب ألمانيا الغربية (سابقا) فخسر بصعوبة بالغة بهدف من ركلة حرة غير مباشرة نفدها لوثر ماتيوس بطريقة مباشرة.

وكان المنتخب المغربي تأهل أيضا إلى نهائيات كأس العالم في دورات 1970 و1994 و1998، لكنه خرج من الدول الأول في تلك الدورات.

يذكر أنه في كأس العالم عام 1994 خرج المنتخب المغربي من الدور الأول بعد خسارته أمام بلجيكا بهدف دون مقابل وأمام السعودية وهولندا بهدف مقابل هدفين.

أما في كأس العالم 1998، فقد قدم المنتخب المغربي أداء رائعا، إذ تعادل مع النرويج بهدفين لكل منهما، قبل أن يخسر أمام البرازيل بثلاثة أهداف نظيفة، لكنه عاد وفاز على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل، غير أنه لم يحالفه الحظ في التأهل بعد فوز النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليخرج من الدور الأول بصورة مشرفة.

يذكر أن المنتخب المغربي تأهل عن مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العام بعد أن تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة دون خسارة ودون أن تتلقى شباكه أي هدف، وبفارق 4 نقاط أمام كوت ديفوار التي فشلت في التأهل لمونديال روسيا 2018.