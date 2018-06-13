وبحسب التوقعات، فإن البرازيل هي الأكثر حظا لنيل الكأس، إذ يصل احتمال تتويجها إلى 16.6 في المئة، بينما جاء المنتخب الألماني في المركز الثاني بـ12.8 في المئة، أما المنتخب الإسباني فحل في المرتبة الثالثة بـ12.5 في المئة.

واعتمد الأستاذ الباحث في جامعة دورتموند الألمانية، أندريس غرول، إلى جانب زملائه، عدة طرق تقنية، كما قاموا برصد أداء الفرق المشاركة في كافة المسابقات التي أقيمت بين 2002 و2014.

فضلا عن ذلك، لجأ الباحثون إلى مقاربة تسمى "الغابات العشوائية" وهي طريقة حديثة في علم البيانات تقوم بقياس حظوظ الفرق وغربلتها، إلى حين بقاء فريق واحد يرجح أن يكون المتوج.

ويقر الباحثون بوجود حاجة إلى مزيد من التحليلات المعقدة للتعرف على نحو دقيق إلى الفرق الأكثر حظوة في كأس العالم، على اعتبار أن كرة القدم لا تخضع بسهولة للعلوم الدقيقة، وفق ما نقلت سكاي نيوز.

ولا يكتفي الباحثون برصد قوة الفريق، بشكل عام، بل يأخذون بالحسبان المجموعات التي وقع فيها، ويقيسون أداءه المحتمل خلال المسابقة في عدة أدوار.

وتقع البرازيل في المجموعة الخامسة مع سويسرا وصربيا وكوستاريكا.