من أمثلة الأحصنة السوداء منتخب السنغال في مونديال 2002، عندما هزمت فرنسا والسويد ووصلت لربع النهائي، وكذلك غانا في 2010، عندما أبهرت الجميع وكانت قريبة جدا من نصف النهائي، وكولومبيا في مونديال 2014.

فما هي الفرق المرشحة لتحقيق "المفاجأة" في مونديال روسيا الذي ينطلق الخميس القادم؟

مصر

تألق المنتخب المصري يعتمد على عودة وجاهزية نجمه محمد صلاح، الذي ينتظر منه العالم استكمال الإبداع الذي شهده موسمه مع ليفربول الإنجليزي. قد يكون المنتخب المصري الحصان الأسود في حال عبور المجموعة الأولى، وتقديم عرض كبير في الدور الثاني.

المغرب

لم يهزم المغرب في آخر 19 مباراة خاضها مع الفرنسي هيرفي رينار، مما يدخله البطولة بمستوى مرتفع. تجانس وتألق لمنتخب "أسود الأطلس" يرشحه لتحقيق المفاجأة، والتأهل من مجموعة الموت، التي تضم إسبانيا والبرتغال وإيران.

بيرو

المنتخب البيروفي حقق مفاجأة بالتأهل للمونديال، وسط تصفيات شرسة ضمت أقوى منتخبات أميركا الجنوبية. ويطمح منتخب البيرو للاستمرار في تألقه وإحراج الكبار، بالروح الجماعية العالية التي يتسلح بها الفريق.

أيسلندا

في مشاركتها الأولى تاريخيا بالمونديال، يسعى منتخب الفايكنغ لتكرار "الصدمة" التي سببتها لأوروبا في بطولة كأس الأمم قبل عامين. وسيتوجب على أيسلندا المرور من مجموعة حديدية تضم الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا لتحقيق تلك المفاجأة.

بولندا

يبدو أن الوقت قد حان لتألق نسور بولندا، التي غابت عن آخر نسختين من المونديال، ولم تعبر الدور الأول منذ مونديال المكسيك في 1986. يبدو المنتخب البولندي جاهزا أكثر من أي وقت مضى لإعادة أمجاد السبعينات، خاصة بعد ظهوره بشكل مميز في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة بفرنسا.