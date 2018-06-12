ومررت 9 أفيال رُسم عليها بالطلاء أعلام عدد من الدول المشاركة في مونديال 2018، الكرة فيما بينها، وجابت الملعب في مباراة استغرقت 15 دقيقة ضد تلاميذ مدرسة محلية، حيث امتطى ظهورها مدربو أفيال قاموا بتوجيهها.

وقال منظمو الحملة إنهم أرادوا أن يظهروا للتلاميذ كون بطولة كأس العالم تتعلق بالاستمتاع بالرياضة أكثر من المراهنة على المنتخبات المشاركة.

ونقلت "رويترز" عن ريانغتونغبات ميبهان، نائب رئيس قرية مخصصة لرعاية الأفيال في أيوتايا قوله: "إن الأفيال هنا لجلب الألوان والفرح والتوعية بأننا نستطيع الاستمتاع بكأس العالم بدون المراهنة، وبتشجيع لاعبي كرة القدم فقط".

وتنتشر المراهنات غير القانونية حول مباريات كأس العالم في بلدان مثل تايلاند، حيث تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة بين المواطنين ولا توجد بدائل قانونية للمراهنات.

وتعد المراهنات أو الترويج للمراهنات على كرة القدم جريمة جنائية في تايلاند، إلا أن الذين يلقى القبض عليهم غالبا ما يواجهون غرامة صغيرة تبلغ ألف بات تايلاندي، أي ما يعادل 31.17 دولار تقريبا.

وإذا شارك أطفال في المراهنات يمكن أن يواجه آباؤهم غرامةقدرها 100 ألف بات (311.72 دولار) أو الحبس لثلاثة أشهر.

وتوقع مسح أجرته غرفة التجارة التايلاندية إنفاق 59 مليار بات (1.84 مليار دولار) على مراهنات كأس العالم في تايلاند هذا العام، وهو ما يمثل 0.2 بالمئة من حجم النمو الاقتصادي للبلاد.