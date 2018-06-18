الإنفوغرافيك المرفق يوضح بعض الحقائق والمعلومات عن المنتخب التونسي، الذي يحتل المركز الحادي والعشرين في تصنيف الفيفا الأخير، وعن مشاركاته السابقة، بالإضافة إلى جدول مباريات المنتخب، وقائمة لاعبيه الثلاثة والعشرين.

وكانت أول مشاركة للمنتخب التونسي في كأس العالم في مونديال الأرجنتين عام 1978، وهي البطولة التي حقق فيها الفوز الوحيد في بطولات المونديال، بعد أن حقق المفاجأة وتفوق على المنتخب المكسيكي بثلاثة أهداف لهدف.

أما آخر بطولة كأس عالم شارك فيها منتخب نسور قرطاج، قبل البطولة الحالية، فتعود إلى العام 2006.

في مونديال روسيا، سيواجه "نسور قرطاج" منتخبين سبق للمنتخب التونسي أن واجههما في مشاركاته المونديالية السابقة، وهما منتخب بلجيكا، والذي كان قد تعادل معه في كأس العالم عام 2002 بهدف لكل منهما، بينما خسر أمام إنجلترا في بطولة كأس العالم عام 1998 بهدفين دون مقابل.

ويشرف على المنتخب التونسي المدرب الوطني نبيل معلول، البالغ من العمر 55 عاما، الذي سبق أن شارك مع المنتخب الوطني في 74 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا.

يذكر أن المنتخب التونسي لم يخسر أي مباراة خلال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.