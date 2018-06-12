فقد صممت الكرة بطريقة علمية تعمل على تقليل إمكانية انحرافها عن مسارها الطبيعي أثناء التسديدات، مما قد يبطل مفعول التكنيك المميز للتسديد الذي يستخدمه عدد من كبار لاعبي العالم، وأبرزهم رونالدو.

وعادة ما يسدد رونالدو من بعيد بقوة، كرات تبدو عالية لكنها سرعان ما تغير اتجاهها إلى الأسفل مع اقترابها من المرمى، لتستقر داخل الشباك.

لكن كرة "تلستار 18" الصريحة ربما لن تخدم رونالدو لتنفيذ خدعته المعتادة، وفي المقابل سوف تساعد حراس المرمى على التنبؤ بمسارها قبل أن تصل إليهم.

واستثمرت "أديداس" ملايين الدولارات خلال 3 سنوات لتطوير الكرة الجديدة، المستوحاة من تصميم الشركة ذاتها لكرة كأس العالم 1970 في المكسيك.

وتقول الشركة الألمانية إن "تلستار 18" الكرة "الأكثر اكتمالا" في اللعبة منذ عرفها الإنسان.