وبعد موسم شابته إصابة طويلة وشائعات عن علاقة سيئة مع مدربه وبعض زملائه في باريس سان جرمان الفرنسي، تحدثت صحف فرنسية وإسبانية عن احتمالات كبيرة لرحيل نيمار (26 عاما) إلى النادي الملكي، بعدما انتقل من غريمه المحلي برشلونة إلى العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن المرجح أن كلا من النجم البرازيلي وريال مدريد لديهما الرغبة في إتمام صفقة الانتقال.

وقالت الصحيفة إن نيمار وممثل ريال مدريد ناقشا خلال اللقاء الذي عقد قبل أسبوع، تفاصيل العقد المتوقع، قبل الخطوة النهائية وهي إدخال باريس سان جرمان طرفا في المفاوضات.

وتتناغم التطورات الجديدة مع فتح أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو باب التكهنات بشأن مستقبله مع بطل أوروبا.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية أشارت الأسبوع الماضي، إلى "صفقة تبادلية معقدة" في الصيف المقبل بين ريال مدريد وباريس سان جرمان، ينتقل بموجبها رونالدو إلى بطل الدوري الفرنسي ونيمار إلى النادي الملكي.