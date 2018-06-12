ونشر روما صورة لكلويفرت، وقال بموقعه على الإنترنت إن اللاعب البالغ 19 عاما وصل إلى المطار بعد رحلة طيران قصيرة.

وسجل كلويفرت 10 أهداف في 30 مباراة بالدوري الهولندي مع أياكس أمستردام الموسم الماضي، وخاض مباراته الدولية الأولى في مارس.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن كلويفرت سينتقل إلى روما مقابل 20 مليون يورو (نحو 23.5 مليون دولار).