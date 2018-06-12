وقال زيدان في تصريحات خلال تدشين ملعب لشركة "أديداس" الألمانية للتجهيزات الرياضية الراعية له: "أنا في فترة راحة (...) ولا أعرف ما سأقوم به. الأهم هو القرار الذي اتخذته، ما يلي نراه لاحقا".

وأضاف ردا على سؤال عن طول هذه الفترة، أجاب "لا أعرف"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأعلن النجم الفرنسي الدولي السابق في 31 مايو، رحيله عن النادي الملكي الإسباني الذي تولى الاشراف عليه منذ مطلع 2016، وقاده لسلسلة ألقاب بينها دوري الأبطال ثلاث مرات، والدوري الاسباني مرة، وكأس العالم للأندية 2016 و2017.

وقال المدرب البالغ 45 عاما لدى إعلان قراره، "اتخذت قرارا بعدم البقاء في الموسم المقبل كمدرب لريال مدريد. بعد ثلاثة أعوام، أحتاج الى مسار مختلف، إلى طريقة أخرى للعمل".

وأضاف زيدان الذي كان عقده مع النادي الملكي يمتد حتى 2020 "لا أرى نفسي أنني سأواصل الفوز في السنة المقبلة، وأنا شخص فائز ولا أحب أن أخسر (...) أعتقد أنه الوقت (المناسب) بالنسبة للجميع، لي، للفريق".

وبات زيدان أول مدرب في تاريخ المسابقة القارية يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية، وثالث مدرب يحرزه ثلاث مرات إجمالا.

وأكد زيدان أيضا في حينه أنه لا يبحث حاليا عن فريق جديد لتدريبه، وسط تقارير على نطاق واسع ترجح أن نجم المنتخب الفرنسي المتوج بلقب مونديال 1998 على أرضه، مرشح بقوة لتولي تدريب منتخب "الديوك".