وكان صلاح قد أصيب في كتفه الأيسر، في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد. وتمرن لنحو 30 دقيقة يوم الاثنين، فيما تدرب زملاؤه بالملعب نفسه في غروزني للمباراة التي تجري في إيكاترينبرغ .

وأضاف لهيطة: "نأمل أن يكون معنا في مباراة أوروغواي"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

كما أشار إلى أن طبيبا للعلاج الطبيعي من الفريق الطبي لنادي ليفربول، الذي يلعب صلاح فيه، تواجد في غروزني للمساعدة، نافيا ضغط النادي الإنجليزي على المصريين لكي لا يلعب صلاح قبل تعافيه بالكامل.

وتابع: "لن نضغط على محمد. في النهاية هو ابننا".

من جانبه، قال طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، إنه سيتم منح نجم المنتخب محمد صلاح "الفرصة حتى اللحظة الأخيرة"، ليثبت أنه قادر على لعب مباراة مصر في كأس العالم أمام أوروغواي يوم الجمعة، لافتا إلى أن القرار النهائي "لم يتخذ بعد".

وأضاف أبو العلا: "ربما يبدأ على مقعد البدلاء، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وبعد أوروغواي، تخوض مصر مباراة أمام روسيا المضيفة يوم 19 يونيو، وأمام السعودية يوم 25 يونيو. ويعد هذا أول كأس عالم تشارك فيه مصر منذ عام 1990.