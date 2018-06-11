وهذه التمارين هي الأولى له منذ تعرضه للإصابة الشهر الماضي، بعد احتكاك عنيف مع مدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهى لمصلحة الفريق الملكي.

ونزل صلاح بداية إلى أرض ملعب التدريب في العاصمة الشيشانية غروزني مع اللاعبين.

وبعد حوار قصير مع المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، بدأ اللاعبون بتمارين الإحماء، بينما توجه نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى جانب آخر من الملعب وبدأ بتمارين هرولة خفيفة، وسط متابعة من الطاقم الطبي لمنتخب الفراعنة.

وأوضح طبيب المنتخب محمد أبو العلا لفرانس برس أن صلاح "سيتمرن بمفرده اليوم لأقل من ساعة، هرولة خفيفة مع الكرة"، موضحا أنه "في حال كان كل شيء على ما يرام، سنزيد كمية التمرين غدا".

ولم يشارك، هداف الدوري الإنجليزي، في التمرين الأول لبلاده، بعد وصوله إلى غروزني الأحد، لكنه عاد برفقة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لإلقاء التحية على الجماهير.

وكان أبو العلا رأى أن مشاركة صلاح في المباراة الأولى ضد أوروغواي غير مؤكدة: "لا يزال يشعر بالألم، إذ تعرض لالتواء في المفصل الأخرمي الترقوي. هذا النوع من الإصابات يتطلب فترة علاج لثلاثة أسابيع قبل العودة إلى الملاعب".

وأضاف ابو العلا: "قدرة اللاعب على فتح يده بالكامل لجهة الكتف هي المؤشر الإيجابي لموعد عودته إلى المباريات".

ويستهل منتخب مصر، بطل أفريقيا 7 مرات، مشاركته الثالثة في المونديال ضد أوروغواي بطلة 1930 و1950 الجمعة المقبل في إيكاتيرينبورغ، ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 يونيو الجاري في سان بطرسبرغ، قبل إنهائه منافسات المجموعة الأولى بلقاء عربي ضد السعودية في 25 يونيو في فولغوغراد.