ويبدو أن كارفاخال الذي تعرض إلى تمزق في ركبته اليمنى في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي (3-1) في 26 مايو الماضي، لن يكون جاهزا لخوض مباراة القمة ضد البرتغال الجمعة في سوتشي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في المونديال الروسي.

وتلعب إسبانيا مباراتها الثانية ضد إيران في 20 يونيو الجاري في قازان، قبل أن تختتم الدور الأول بملاقاة المغرب في 25 يونيو في كالينينغراد.

وتدرب باقي أفراد المجموعة بشكل طبيعي في معسكر التدريبات في كراسنودار، باستثناء بيكيه الذي اضطر إلى ترك زملائه قبل نهاية الحصة التدريبية بسبب معاناته على ما يبدو من آلام في ركبته اليسرى عقب حركة خاطئة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبقي قطب دفاع الفريق الكتالوني لدقائق على أرض الملعب دون حركة تقريبا، قبل أن يحاول تسديد بعض الكرات نحو المرمى ومن ثم ترك الحصة التدريبية بعد 45 دقيقة، لينهيها المدرب جولن لوبيتيغي بعد أكثر من ساعة تقريبا.

وبحسب الفريق الإعلامي للمنتخب الإسباني بطل العالم 2010، ليس ثمة ما يدعو إلى القلق بشأن بيكيه، لأنه يسمح للاعبين بوقف التدريبات عندما يرغبون في ذلك، انطلاقا من وقت معين.

كما أن لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي دافيد سيلفا، ترك التدريبات بعد دقائق قليلة عقب بيكيه دون سبب واضح.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الإسبان حصة تدريبية فردية في نهاية اليوم في صالة الألعاب الرياضية.