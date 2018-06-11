وقال راكيتيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "الماركا" الإسبانية: "لا أكاد أصدق أنه سيغادر، لكن الأمور تتغير بسرعة في كرة القدم، وإذا فعل ذلك، فلن أكذب، سأكون سعيدا!".

وبعد أن لمح رونالدو إلى رغبته بمغادرة ريال مدريد عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، بدأت إدارة الفريق محاولاتها للاحتفاظ بالنجم البرتغالي عبر مغريات مادية.

وكشفت الصحيفة، الاثنين، أن النجم البرتغالي يشعر بالغضب الشديد حيال العرض، الذي قدمه الفريق الملكي لاستمراره بين صفوف الفريق لمواسم قادمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم البرتغالي يعتبر عرض ريال مدريد برفع قيمة راتبه لتصل إلى 25 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى 7 ونصف مليون يورو حوافز، شيئا يدعو إلى السخرية.

ولا يخفى على كل متابع "العداء" التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة الذي أحرز الدوري والكأس هذا العام، في حين حقق "الملكي" البطولة رقم 13 بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.