وجاءت تصريحات تيباس مفاجئة بالنظر إلى كل ما دار حول مغادرة اللاعبين لنادييهما.

وفي حديث مع إذاعة "أوندا سيرو"، قال تيباس إنه "غير قلق" بشأن رحيل اللاعبين الذين سطع نجمهما في "لا ليغا"، مضيفا: "على مقياس من 1 إلى 10، قلقي بشأن رحيل رونالدو يصل إلى 5 أو 4".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رحيل لاعب مثل رونالدو لن يكون له تأثير "دراماتيكي" على الدوري الإسباني، معتبر أن الدوري "أصبح أكثر استقلالية عن اللاعبين الكبار".

ومن المتوقع أن يعلن غريزمان قراره بشأن مستقبله مع أتليتيكو مدريد خلال أيام، في ظل شائعات بأنه تلقى عرضا من نادي برشلونة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية.

أما رونالدو، فلا يزال مستقبله مع النادي الملكي غير واضح، خاصة مع وجود تقارير تفيد بأنه اختلف مع رئيس النادي بشأن قيمة عقده، أو أنه يريد الرحيل عن إسبانيا بسبب قوانين الضرائب فيها.