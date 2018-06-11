وحصل ألكسندر-أرنولد، على فرصته في ليفربول مبكرا على عكس ما كان يتوقع اللاعب ذاته هذا العام، بعد تعرض ثنائي الدفاع، ناثاني الكلاين، وجو جوميز لإصابة طويلة.

وقدم خريج أكاديمية ليفربول، البالغ من العمر 19 عاما سلسلة من العروض، التي أثارت الاعجاب، لكنه يقول إن هذا الأمر ما كان ليحدث ولا وجود ميلنر في أرض الملعب.

وأبلغ ألكسندر-أرنولد، شبكة سكاي الرياضية: "علمني جيمس أشياء كثيرة. لقد بدأ مثلي في سن صغيرة وهو دائما في الخدمة عندما احتاج إليه. من المهم وجود لاعبين مثله بيننا".

وتابع: "في ليفربول هو واحد من اللاعبين الذين حققوا نجاحا في مشوارهم. يعلم تماما كيف يحقق ما يريد وكيفية الوصول إلى ذلك. كان عونا كبيرا لي هذا الموسم".

وبعد هذه العروض القوية، انضم ألكسندر-أرنولد، لتشكيلة إنجلترا بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت، لكأس العالم.

ورد الجميل للمدرب بأداء رائع في مباراته الأولى مع المنتخب، حيث فازت إنجلترا 2-صفر على كوستاريكا الأسبوع الماضي.

وعن أفضل نصيحة من ميلنر قال ألكسندر أرنولد: "ينصحني قبل أي مباراة كبيرة بالحفاظ على الطريقة التي ألعب بها وعدم تغيير أسلوبي كثيرا. كانت هذه أفضل نصيحة ساعدتني".