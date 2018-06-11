وعشية انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، قدر مرصد كرة القدم، الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، قيمة صلاح، بـ 171 مليون يورو، علما بأنه كان قد انتقل صلاح العام الماضي إلى ليفربول من روما الإيطالي مقابل 48 مليون يورو تقريبا.

وتستند الدراسة إلى "السعر المناسب" الذي يجب على المشترين المحتملين دفعه للتعاقد مع لاعب معين، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الرياضي لكل من اللاعبين وأنديتهم، وعلى أساس سعر اللاعبين تم تصنيف أغلى المنتخبات.

وبحسب الدراسة، تصل قيمة لاعبي المنتخب الفرنسي في سوق الانتقالات حتى 1.41 مليار يورو، بينها 187 مليون يورو لكيليان مبابي، الذي سينتقل هذا الصيف نهائيا من موناكو إلى باريس سان جرمان.

وتتقدم فرنسا على إنجلترا (1.39 مليار يورو)، والبرازيل (1.27 مليار يورو).

وصنف "سي.آي.إي.أس" مهاجم توتنهام وإنجلترا، هاري كاين، الأغلى بحسب القيمة الحالية بين اللاعبين المشاركين في النهائيات (200 ومليون يورو)، أمام نجم باريس سان جرمان والبرازيل نيمار (196 مليون يورو)، علما أن الأخير هو حاليا الأغلى (222 مليون يورو، قيمة انتقاله الصيف الماضي من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية).

وتستند الدراسة إلى "السعر المناسب" الذي يجب على المشترين المحتملين دفعه للتعاقد مع لاعب معين، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الرياضي لكل من اللاعبين وأنديتهم.

وتحتل إسبانيا المركز الرابع (965 مليون يورو) أمام الأرجنتين (925 مليونا بينها 184 مليونا لنجمها وقائدها ليونيل ميسي)، وألمانيا (895 مليونا).

وإذا كانت مصر تحتل المركز السابع عشر (232 مليونا) خلف سويسرا (246 مليونا)، فإن نجمها صلاح يعتبر أحد أغلى اللاعبين في النهائيات بعدما حددت قيمته بـ171 مليونا.