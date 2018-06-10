وحطت كل بعثة المنتخب المغربي، بقيادة المدرب هيرفي رونار، الرحال في روسيا، التي تحتضن المونديال خلال الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو المقبل.

ووصلت طائرة المنتخب في الساعة الثالثة وعشر دقائق من صباح اليوم، وكان في استقبالها سفير المغرب لدى روسيا السفير عبد القادر لشهب وطاقم السفارة.

وقالت تقارير إعلامية إن معنويات "أسود الأطلس" مرتفعة، وإن أجواء التفاؤل تسود اللاعبين.

تشكيلة منتخب المغرب

منير المحمدي (نومانسيا الإسباني)، ياسين بونو (خيرونا الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة).

مهدي بن عطية (يوفنتوس الإيطالي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي) ومروان داكوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي) ونبيل درار (فنربخشة التركي) وأشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني) وحمزة منديل (ليل الفرنسي).

مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) وكريم الأحمدي العروسي (فينورد روتردام الهولندي) ويوسف أيت بناصر (كان الفرنسي) وسفيان أمرابط (فاينورد روتردام الهولندي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (خيتافي الإسباني) وأمين حارث (شالكة 04 الألماني).

خالد بوطيب (ماليطا سبور التركي) وعزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني) وأيوب الكعبي (نهضة بركان المغربي) ونور الدين أمرابط (ليغانيس الإسباني) ومهدي كارسيلا (ستاندار دو لييغ البلجيكي) حكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي) ويوسف النصيري (ملقا الإسباني).