وهز مبابي، الذي شكل خطورة مستمرة، شباك المنتخب الأميركي في الدقائق الأخيرة ليعادل النتيجة بعدما كان جوليان غرين تقدم في الشوط الأول، حيث بدا الإرهاق على فريق المدرب ديدييه ديشان، بعد المجهود البدني الكبير، الذي بذلوه في فترة الاعداد.

وقال ديشان: "من الرائع أن تفوز دائما لكنها مباراة ودية. صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق لم يترك لنا مساحات كبيرة"، مضيفا: "استعدنا السيطرة قرب النهاية".

واستحوذت فرنسا، على الكرة في معظم فترات المباراة، التي أقيمت في ليون، لكنها افتقرت إلى السرعة باستثناء مبابي.

وقال مبابي: "أتحسن باستمرار في المباريات الثلاث الأخيرة واليوم قمت بما يتعين علي عمله. كنت حاسما".

ولعب بول بوغبا، الذي تعرض لانتقادات قاسية بسبب العديد من العروض المخيبة، أساسيا وقدم عرضا جيدا.

ولاحت لفرنسا، فرصة سانحة في الدقيقة 21 عندما لعب مبابي تمريرة إلى أنطوان غريزمان، الذي سدد في القائم.

وأخفق غبريل سيديبي في تشتيت كرة ليهز منها غرين الشباك مع صافرة نهاية الشوط الأول للولايات المتحدة.

وخرج المهاجم أوليفييه جيرو، من الملعب والدماء تغطي جبهته بعد أن أصيب في الشوط الثاني، وحل عثمان ديمبلي، بدلا منه في الدقيقة 58 بعدما اصطدم مع المدافع الأميركي مات ميازغا.

وتستهل فرنسا مشوارها في كأس العالم، أمام أستراليا ضمن المجموعة الثالثة قبل أن تواجه بيرو والدنمارك.