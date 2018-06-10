وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، الأحد، أن الريال عرض على رونالدو عقدا سنويا جديدا قدره 28.5 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار أميركي) في محاولة لعرقلة انتقاله إلى فرق منافسة.

ويريد رونالدو مغادرة ريال مدريد بسبب مشاعر الإحباط المتعلقة باتهامات الاحتيال الضريبي في إسبانيا، وهو ما ينفيه على الدوام، إذ تسربت أنباء عن عدم رضاه من الامتناع عنت إعطائه ضمانات مالية بشأن هذه القضية.

وتحدثت أنباء كثيرة عن أن مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان هما الناديان القادران على الإيفاء بتسديد هذا الراتب الكبير لونالدو.

وتردد في وقت سابق هذا الأسبوع أن البرتغالي الدولي طلب عقدا بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد لمدة 5 سنوات، من أجل البقاء في ريال مدريد.

لكن ريال مدريد عرض عليه صفقة أقل بكثير من تلك التي يطالب بها، على الرغم من أن الأرقام لا تزال مدهشة، وفق ما ذكرت إحدى محطات الإذاعة الإسبانية.

ويبدو أن أي صفقة معلنة حتى الآن غير كافية لإبقاء رونالدو في صفوف الريال، لأن الصفقة المعروضة عليه لا تزال أقل من عقد نجم برشلونة ليونيل ميسي بـ1.76 مليون في الأسبوع.

ويبدي رونالدو تصميما على أن يتقاضى أكثر من ميسي، وهي الرغبة التي تغذي رغبته في الرحيل عن الريال.