وأصيب قائد مانشستر سيتي البالغ من العمر 32 عاما في مباراة ودية أمام البرتغال، ولم يتدرب مع بقية أفراد تشكيلة المنتخب السبت، حسب ما ذكرت "رويترز".

وقال بوياتا مدافع سيلتيك الذي حل بديلا لكومباني السبت الماضي، ويتوقع أيضا أن يعوض غياب مدافع مانشستر سيتي إذا أخفق في استعادة لياقته قبل البطولة: "لو أتيحت لي فرصة اللعب سأكون سعيدا جدا بالطبع".

ونقلت شبكة سكاي الرياضية عن بوياتا قوله "أعلم أن كومباني يبذل مجهودا كبيرا للعودة من الإصابة".

وكان كومباني قد تحدث عن إصابته لوسائل إعلام بلجيكية قائلا إنه يثق بتعافيه، وتابع: "سأعود في الوقت المناسب. هدفي المشاركة في كأس العالم وأنا عازم على ذلك".