وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن لاعبي المنتخب التونسي يمتلكون أقل مجموع مباريات دولية بين منتخبات البطولة بإجمالي (448 مباراة)، قبل لاعبي المنتخب الإنجليزي (465 مباراة).

ومن الطريف أن المنتخبين سيتواجهان في افتتاح المجموعة السابعة، يوم الاثنين 18 يونيو.

ولا يبتعد المنتخب المغربي كثيرا عن شقيقه التونسي، حيث يحل "أسود الأطلس" في المركز الثالث على لائحة المنتخبات الأقل خبرة، حيث يمتلك لاعبوه 513 مباراة دولية فقط.

الأكثر خبرة

ومن ناحية أخرى، يمتلك المنتخب المكسيكي أكبر عدد من المباريات الدولية بين لاعبيه، برصيد 1416 مباراة دولية، يليه منتخب بنما برصيد 1414 مباراة دولية، ثم كوستاريكا التي خاض لاعبوها 1163 مباراة.

يشار إلى أن ممثلي الكونكاكاف الثلاثة يمتلكون التشكيلات الأكبر سنا في البطولة.

وتعد بلجيكيا ببين أبرز المنتخبات التي تمتلك سجلا مبهرا من المباريات الدولية، رغم صغر سن لاعبيها، فالمنتخب المرشح للذهاب بعيدا في المونديال لا يتجاوز معدل أعمار لاعبيه 27.6 عام، فيما خاض لاعبوه إجمالا 1024 مباراة دولية.

وتحل بلجيكا في المركز الرابع بلائحة المنتخبات "الأكثر خبرة" بعد منتخبات الكونكاكاف.

مصر والسعودية

وجاء المنتخب المصري في المركز الـ13 من ناحية "الخبرة"، برصيد 841 مباراة دولية، بينما حلت السعودية في المركز 16، برصيد 772 مباراة، وفقا للصحيفة.

**الأرقام قبل المباريات الودية هذا الأسبوع