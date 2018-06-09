وأعرب السيسي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الرئاسة بالقاهرة عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في المونديال، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك بعثة مصر لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وطالب السيسي جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري "الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير، مشددا على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، أن عددا من اللاعبين عاهدوا الرئيس على تقديم أفضل ما لديهم خلال البطولة.

كما اطمئن الرئيس على الحالة الصحية للاعب ليفربول، محمد صلاح، الذي أكد أنه يتحسن على نحو ملحوظ، وفي طريقه للتماثل للشفاء.