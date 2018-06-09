وقال السفير الأرجنتيني في موسكو ريكاردو لاغوريو، إنه جرى إحضار جميع المواد الغذائية التي تدخل في قائمة الأطعمة التقليدية الأرجنتينية، كلحم البقر والخنزير والحليب المكثف، وغير ذلك، ليصل وزن المواد الغذائية التي وصلت لروسيا إلى 3 أطنان، حسب ما نقل موقع "سبورتس إليستريتد".

ووصل أيضا إلى مقر إقامة وتدريب المنتخب الأرجنتيني رئيس الطهاة الذي سيرافق فريقه، ويحضر المأكولات لكتيبة ميسي ورفاقه.



وبالإضافة إلى رفاهية الطعام، سينعم ميسي ورفاقه بتسهيلات مقر الإقامة والتدريب في مدينة "برونيستي" التي تبعد نحو 25 ميلا عن العاصمة موسكو، والذي يعتبر منشأة حديثة تستخدمها منتخبات روسيا الوطنية في مختلف الرياضيات، وتضم بالإضافة إلى أماكن النوم وملاعب كرة القدم، مسبحا أولمبيا، وجاكوزي، وغرف ساونا، وغرفة ألعاب، والعديد من وسائل الترفيه الأخرى.



جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين سيلعب في دور المجموعات بالمجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.