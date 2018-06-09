وبحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية، فإن عددا من لاعبي المنتخب الإسباني قاموا بحركات مختلفة أثناء التقاط الصور في مدينة كراسنودار الروسية.

وظهر اللاعب سيرخيو راموس في الصورة واضعا سبابته على فمه، في إشارة للسكوت، واعتبر متابعون حركة اللاعب ردا على ضجة أثيرت بشأن تعمده إصابة لاعب ليفربول المصري، محمد صلاح، خلال نهائي أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية.

أما دييغو كوستا فظهر فاتحا ذراعيه وهو في هيئة صراخ، إلى جانب اللاعب ناتشو فرنانديز، بينما أدار ماركو أسينسيو ظهره للكاميرا، ممسكا بقميص منتخب الماتادور.

وأشار أندريس إنييستا، رسام برشلونة السابق، إلى شعار المنتخب على القميص، فيما أمسك سيزار أزبيلكويتا القميص من الجهة الأمامية مبتسما أمام الكاميرا.