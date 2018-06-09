وكان العقد السابق لقائد منتخب إنجلترا البالغ من العمر 24 عاما يمتد لمدة 6 سنوات، ووقعه في 2016 لينتهي في 2022.

وأنهى كين عام 2017 في صدارة هدافي أوروبا برصيد 56 هدفا مع النادي ومنتخب بلاده، بينما سجل 30 هدفا في الموسم المنصرم من الدوري الممتاز.

وكان اللاعب الشاب ضمن خطط بطل أوروبا، الذي يبحث عن مهاجم هداف في ظل تراجع مستوى لاعبه كريم بنزيمة، واحتمالات رحيل نجمه أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي.

ويستعد كين لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم التي تنطلق في روسيا يوم الخميس المقبل، حيث تلعب إنجلترا في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وتونس وبنما.