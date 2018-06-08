وقالت الرابطة إن استبعاد خوض 30 دقيقة إضافية على شوطين سيخفف العبء الملقى على كاهل اللاعبين، خلال مباريات البطولة التي ستقام منتصف الأسبوع ما يقلل الإرهاق.

وفي الموسم الماضي، تم تجربة ركلات الترجيح بنظام (ايه.بي.بي.ايه) في بطولة كأس الرابطة، بحيث ينفذ الفريق الأول ركلة الجزاء الأولى بينما ينفذ الثاني الركلة الثانية والثالثة ثم يعود الأول وينفذ الركلة الرابعة والخامسة وهكذا حتى تكتمل خمس ركلات لكل فريق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن اللجنة المسؤولة حول وضع قواعد المسابقة إنه سيتم العودة للنظام التقليدي في تنفيذ ركلات الجزاء.

ولن يتم تصنيف الأندية في أول جولتين من البطولة، كما أن كل المباريات التي ستقام على ملاعب أندية الدوري الممتاز ستستخدم خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد.