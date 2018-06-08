ويسعى بطل الدوري الإسباني إلى تعزيز صفوفه بصفقة قوية واحدة على الأقل خلال الصيف المقبل، من أجل زيادة حظوظه في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ووقف هيمنة غريمه ريال مدريد على اللقب.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ليمار (22 عاما) سيكون بديل أنطوان غريزمان في برشلونة، في حال فشل النادي الكتالوني في ضم مهاجم أتلتيكو مدريد.

ورجحت الصحيفة أن يكلف اللاعب الفرنسي الدولي خزينة برشلونة نحو 80 مليون يورو.

ولا يزال بطل إسبانيا يأمل في ضم غريزمان (27 عاما)، الذي يمتلك عرضا للبقاء في صفوف أتلتيكو مدريد، سيجعله الأعلى أجرا في تاريخ نادي العاصمة الإسبانية.

ولفت ليمار أنظار أرسنال وليفربول، وكان قريبا من الرحيل عن موناكو الصيف الماضي لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.