وقالت صحيفة "ذا صن" إن مساعي المدرب الألماني يورغن كلوب في ملاحقة أوبلاك باءت بالفشل، بعد رفض أتلتيكو مدريد تخفيض سعر اللاعب المقدر بـ107 ملايين دولار.

وأشارت صحف بريطانية إلى أن ليفربول رفض الاستجابة للسعر المقدر من النادي الإسباني، وهو رقم قياسي بالنسبة لحارس مرمى.

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "آ بولا" البرتغالية إن ريال مدريد الإسباني مستعد لدفع المبلغ المطلوب للتعاقد مع الحارس السلوفيني.

وتألق أوبلاك خلال مشواره مع أتلتيكو مدريد، حيث حافظ على نظافة شباكه 93 مرة في 162 مباراة، ولم يستقبل سوى 28 هدفا الموسم الماضي.

ويستمر ليفربول في البحث عن حارس أساسي جديد، وذلك بعد الإخفاق الكبير الذي واجهه الحارس الألماني لوريس كاريوس، والذي كلف فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بالذات.