ويتأخر كافاليرز 3-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، ولم يسبق أن تعافى أي فريق في تاريخ البطولة من هذا التأخر ليحصد اللقب، وما يغضب الفريق أنه كان يستطيع الفوز في مباراتين من الثلاث التي اقيمت حتى الآن.

وقال كيفن لاف لاعب كافاليرز للصحفيين "المنافس فريق رائع بسبب هذا. لكننا منحنا أنفسنا الفرصة. أعلم أننا سننافس حتى النهاية في المباراة الرابعة. لن نستسلم".

لكن ما يجعل الأمور أكثر صعوبة أن وريورز، الذي يبتعد بانتصار واحد عن الحفاظ على اللقب يملك هجوما قويا ويستطيع التسجيل من أي مكان في الملعب.

ويعلم كافاليرز قليلا عن إعادة كتابة التاريخ عندما صعق وريور زفي 2016 إذ تعافى من تأخره 3-1 ليحصد اللقب.

لكن ذلك الفريق لوريورز كان على بعد عدة أسابيع من التعاقد مع كيفن دورانت، وهي الصفقة التي جعلت ميزان القوى في صالحه.

وقال تايرون لو مدرب كافاليرز "نعلم أننا نستطيع الفوز على هذا الفريق ونملك الثقة لفعل ذلك. يجب أن نكون أفضل في بعض الأمور التي سببت لنا المشاكل".

وأشار لو إلى أن لاعبيه شعروا بخيبة أمل بعد الهزيمة، الأربعاء، في مباراة تقدم فيها كافاليرز بفارق 13 نقطة، لكن الفريق تخطى ذلك وينتظر خوض مباراة مصيرية الجمعة.

ومع وجود ليبرون جيمس لا يمكن استبعاد أن يحقق كافاليرز المفاجأة، حتى لو تعرض اللاعب لالتواء في الكاحل خلال المباراة الأخيرة وما زال يعاني من مشكلة في عينه بعد التحام في المباراة الأولى.

وقال جيمس "ما زلت أشعر بحالة جيدة حتى بعد التواء كاحلي أو مشكلة عيني أو الالتحامات القوية خلال هذه السلسلة. ما زلت أشعر بالحماس عندما ارتدي زي الفريق".

وأكد المدرب لو أن كافاليرز تخطى الهزيمة في المباراة الثالثة، التي تأخر فيها بنقطة واحدة في آخر دقيقتين، قبل أن ينتصر وريورز110-102.

وأضاف "تصل إلى بعض المواقف في المباراة وعندما تقدم كل ما لديك ولا تفوز تشعر بخيبة أمل. لكن لا تستسلم لأنك فعلت كل ما في وسعك لتحقيق الفوز".