وحقق منتخب أوروغواي فوزا سهلا على نظيره منتخب أوزبكستان 3-صفر، الخميس، على ملعب "سنتيناريو" الأسطوري في مونتيفيديو، في مباراته الاستعدادية الوحيدة لمونديال 2018 الذي ينطلق الخميس المقبل.

وافتتحت أوروغواي التسجيل في الدقيقة 32 بعد كرة من إدينسون كافاني إلى لويس سواريز، الذي أرسلها بدوره إلى جيورجيو دي أراسكايتا، فاستقبلها الأخير على صدره وتابعها "طائرة" في الشباك.

وفي الشوط الثاني، ضاعف سواريز النتيجة من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد ضد رستميون أشورماتوف في الدقيقة 54.

ثم اختتم خوسيه ماريا خيمينيز الذي يشكل مع مواطنه دييغو غودين العمود الفقري لدفاع أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثية عندما تابع برأسه عرضية كارلوس سانشيز قبل النهاية بربع ساعة.

وطرد مدافع أوزبكستان أكرميون كوميلوف نتيجة احتكاك قوي مع كارلوس سانشيز في الدقيقة 79، دون أن تتبدل النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وتستهل أوروغواي مشوارها في المونديال بلقاء مصر في 15 يونيو، ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف والسعودية.