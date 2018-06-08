فالفرق المرشحة للقب تتوزع على جدول ترتيب معدل أعمار اللاعبين، حيث نجد ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في النصف "الشاب" من القائمة، بمعدل أعمار منخفض، بينما تقع منتخبات البرازيل وإسبانيا والأرجنتين، في النصف الأكبر سنا.

وسيكون منتخب نيجيريا الأصغر سنا في المونديال، بمعدل أعمار يبلغ 25.9 عام، للاعبي الفريق المكون من 23 لاعبا، تلتها إنجلترا وفرنسا بالتساوي، بمعدل 26 عاما.

نسور قرطاج الشابة

وأتت تونس في المركز الرابع بمعدل 26.5 عام، وهو المنتخب الأصغر سنا بين الفرق العربية، يليه المغرب (27.2 عام)، والسعودية (28.7)، ومصر (29 عاما)، التي تعد خامس أكبر المنتخبات سنا في المونديال.

وتعد منتخبات أميركا الوسطى والكاريبي الأكبر سنا في المونديال، حيث سيشارك منتخبا بنما وكوستاريكا بفريقين يعدان الأكبر سنا في البطولة، بمعدل أعمار يبلغ 29.6 عام، تليهما المكسيك (29.4 عام).

الحضري والمراهقون

ويعتبر الحارس المصري عصام الحضري أكبر لاعب سيشارك في البطولة، بعمر تجاوز 45 عاما، فيما يعتبر قائد منتخب المكسيك رافائيل ماركيز، أكبر لاعب غير حراس المرمى، سيشارك بالبطولة، بعمر 39 عاما.

فيما سيشارك في البطولة 7 "مراهقين"، لم يبلغوا سن 20 عاما بعد، أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الإسباني، وظهير ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد.

ويعد الأسترالي دانييل أرزاني (19 عاما) أصغر لاعب في البطولة، وهو اللاعب الوحيد من مواليد عام 1999 الذي سيشارك في البطولة.