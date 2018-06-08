وفرض لاعب وسط فالنسيا الإسباني المعار من باريس سان جرمان الفرنسي غونزالو غيديش بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 17 و55، وأضاف مهاجم سبورتينغ لشبونة برونو فرنانديش هدفا (37).



وهو الفوز الأول للبرتغال بطلة أوروبا 2016 في مبارياته الإعدادية للمونديال بعد تعادلين مع تونس (2-2) وبلجيكا (صفر-صفر)، كما هو الفوز الأول لها منذ تغلبها على مصر 2-1 في 23 مارس الماضي حيث خسرت بعدها أمام هولندا صفر-3 في 26 منه.



وخاضت البرتغال مباراتها الأولى بقيادة مهاجمها وقائدها نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو الذي غاب عن المباراتين الأوليين بسبب التحاقه المتأخر بالمنتخب عقب تتويجه مع النادي الملكي بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام الثالث تواليا.



وتلعب البرتغال في المونديال ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أسبانيا بطلة أوروبا 2012 ومونديال 2010، والمغرب وإيران. وستكون المباراة الأولى للبرتغال أمام أسبانيا.



ولم يكلل مدرب الجزائر رابح ماجر عودته إلى البرتغال بالنجاح بعدما صنع أمجاد بورتو عندما قاده إلى لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 1987 بتسجيله هدفا بالكعب في مرمى بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية مدركا التعادل (79) قبل أن يصنع هدف الفوز لجياري (81) بعدما تقدم الفريق البافاري بهدف كوغل (24).



وبدا المنتخب الجزائري الذي أبهر العام ببلوغه الدور الثاني لمونديال البرازيل 2014 قبل أن يخسر 1-2 بصعوبة وبعد التمديد أمام ألمانيا التي توجت لاحقا باللقب، بعيدا عن مستواه وعانى الأمرين على الرغم من ضم صفوفه لنجوم أبلوا البلاء الحسن معه في السنوات القليلة الماضية خصوصا نجم ليستر سيتي الإنكليزي رياض محرز ولاعب وسط بورتو ياسين براهيمي ومهاجم نيوكاسل الإنكليزي إسلام سليماني ولاعب وسط شالكه الألماني نبيل بن طالب.



وهي الخسارة الثالثة تواليا للجزائر التي فشلت في التأهل لمونديال روسيا، بعد الأولى أمام السعودية صفر-2 في 9 مايو الماضي، والثانية أمام الرأس الأخضر 2-3 السبت الماضي.



ونجح غيديش في افتتاح التسجيل بتسديدة طائرة من داخل المنطقة إثر تلقيه رأسية من لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي برناردو سيلفا فأسكنها على يمين الحارس عبد القادر الصالحي (13).



وعززت البرتغال تقدمها عندما تلقى رونالدو كرة في الجهة اليمنى فرفعها بالمقاس داخل المنطقة تابعها برونو فرنانديش برأسه على يمين الصالحي (37).



وأضاف غيديش هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من مدافع بوروسيا دورتموند الألماني رافايل غيريرو (55).



وكان بإمكان البرتغال زيادة غلتها في أكثر من مناسبة بيد أن لاعبيها تعاملوا برعونة مع الفرص التي سنحت أمامهم.

