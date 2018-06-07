وأوضح بيان النادي أن كولانجلو تقدم باستقالته بعد تحقيق بشأن المزاعم التي بدأت بالظهور الأسبوع الماضي. ونقل البيان عن الشريك المسؤول في النادي جوش هاريس قوله "أصبح واضحا أن علاقة كولانغلو مع فريقنا وقدرته على الدفع به قدما باتت موضع شك".

وأضاف "إدراكا منه للأثر الضار لهذه المسألة على النادي، تقدم كولانجلو باستقالته".

وكانت تقارير صحافية أميركية قد كشفت في الأيام الماضية أن كولانجلو قام بتشغيل خمسة حسابات على "تويتر" بأسماء وهمية، واستخدمها لتوجيه انتقادات للاعبي الفريق والجهاز التدريبي.

وكان الرئيس المستقيل قد أصدر بيانا في أعقاب ظهور هذه التقارير، أقر فيه باستخدامه حسابا وهميا واحدا، نافيا أي علاقة بالحسابات الأربعة الأخرى. وكلف الفريق مكتب محاماة في نيويورك للتحقيق في المزاعم، تبين بنتيجته أن زوجة كولانجلو باربارا بوتيني هي المسؤولة عن الحسابات.

وأوضح مكتب المحاماة أن بوتيني أقرت بفتح هذه الحسابات ونشر تغريدات عليها، مشيرة إلى أن التحقيق لم يثبت أي ضلوع مباشر لكولانغلو.

وفي بيان منفصل، اعتبر كولانجلو أن ما قامت به زوجته "مجهود مضلل للدفاع عني بشكل علني ودعمي (...) مع إدراكي لأي حد كانت هذه التصرفات غير ملائمة، هي تصرفت بشكل مستقل دون علمي أو موافقتي"، مشددا على أنه على رغم "أن هذا الأمر كان خطأ واضحا، نحن عائلة وسنعمل على تخطي ذلك معا".

وتولى كولانجلو مهامه في فيلادلفيا في عام 2016، وأشرف على عملية إعادة بناء أدت إلى بلوغ الفريق الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم للمرة الأولى منذ العام 2012، حيث بلغ نصف نهائي المنطقة الشرقية قبل أن يخسر أمام بوسطن سلتيكس.