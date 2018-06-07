واختار رونالدو قائمة من اللاعبين، وقال إنهم سيكونون القوى المسيطرة على عالم الكرة في المستقبل القريب، بعدما سيطر هو ومنافسه ليونيل ميسي على المستديرة خلال العقد الماضي.

وجاء في صدارة القائمة زميله في ريال مدريد، ماركو أسينسيو، متبوعا بالبرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

كما ضمت اللائحة لاعب برشلونة، عثمان ديمبلي، ومهاجم تشلسي إدين هازارد، وراشفورد، المنتمي لفريق مانشستر يونايتد.

هذا ويبدو أن النجم البرتغالي قرر الرحيل عن فريقه ريال مدريد بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وفقا لوسائل إعلام برتغالية.

وفي حال أعلن بشكل رسمي قراره، فيتوقع خبراء أن يتراجع مستوى اللاعب بشكل لافت وأن تنتهي هيمنته على عرش الكرة.