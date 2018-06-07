وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اجتماعا جرى، الثلاثاء الماضي، بين المدير الرياضي لريال مدريد، خوسيه آنجيل سانشيز، أبلغ فيه وكيل النجم البرتغالي، خورخي مينديز، أن طلبات رونالدو لا يمكن تحقيقها.

كانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية قد أشارت أكثر من مرة في الموسم الماضي إلى رغبة رونالدو في الرحيل وهو ما أعلن عنه اللاعب بصورة غير مباشرة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار تقرير الصحيفة إلى رغبة رونالدو في الرحيل بسبب طلبه عقد جديد وزيادة في راتبه وهو ما لم يتم تنفيذه عن طريق بيريز رئيس النادي.

وتوقع التقرير البرتغالي أن رونالدو سيستغل المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده لوضع ضغط أكبر على فلورنتينو بيريز أمام الجماهير وذلك بسبب وجود شرط جزائي في تعاقده بقيمة مليار يورو.

وأشار التقرير إلى وجود رغبة من بعض أندية الدوري الإيطالي والإنجليزي والفرنسي لضم اللاعب إذا قرر رسميا الرحيل عن ناديه.