وقالت شركة "غرايسنوت" في بيان على موقعها الإلكتروني إن المنتخب البرازيلي، يبدو الأوفر حظا للفوز في المباراة النهائية لكأس العالم في موسكو يوم 15 يوليو المقبل.

وعللت الشركة توقعها بأن، البرازيل التي نالت كأس العالم 5 مرات، لم تخسر سوى أربع مباريات منذ نهاية كأس العالم الأخير عام 2014.

ولم يخسر "السيليساو" سوى مرة واحدة منذ يونيو 2016، ولذلك قالت شركة "غرايسنوت" إن حظوظ البرازيل بالفوز تصل إلى 21 في المئة.

وحلت في المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي: إسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين.

وبحسب توقعات الشركة، فإن المنتخبات الثلاثة ستكون التحدي الأكبر للبرازيل في كأس العالم الذي ينطلق في الـ 14 من يوليو الجاري.

وفي المرتبة الخامسة حلت فرنسا وفي السادسة بيرو، وفي السابعة كولومبيا، حسب "غرايسنوت".

وقالت إن فرص المنتخبات العربية للفوز باللقب تبدو ضئيلة إذ لا تزيد عن 1 في المئة.

لكن شركة "غرايسنوت" أشار في الوقت ذاته إلى احتمال كبير لفوز منتخبات جديدة بكأس العالم، ومنحت هذه التوقع فرصة تصل إلى 47 في المئة.