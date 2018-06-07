وفي الموسم الماضي سجل دورانت رمية ثلاثة بطريقة مماثلة ليمنح وريورز التقدم 3- صفر وهو ما تكرر هذا الموسم، إذ يحتاج لفوز واحد آخر في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

ولم يسبق في تاريخ البطولة أن تعافى فريق من تأخره 3- صفر ليفوز باللقب.

وفي السياق، يستضيف كافاليرز المباراة الرابعة الجمعة القادم.

وحمل دورانت فريقه في المباراة في ظل المستوى المتواضع لستيفنكوري وكلاي طومسون بعدما أحرز 43 نقطة وهي الأكثر في مسيرته في مباراة في النهائي بالإضافة إلى استحواذه على 13 كرة مرتدة 7 تمريرات حاسمة.

ولم تكن ثلاثة أرقام مزدوجة من ليبرون جيمس كافية لإنقاذ كافاليرز من الهزيمة الثالثة على التوالي.

وسجل جيمس 33 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 10 كرات مرتدة و11 تمريرة حاسمة.