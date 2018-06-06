ويقف المنتخب المصري بقيادة المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، أمام اختبار صعب، بالرغم من أن التاريخ يساند الفراعنة في لقاء الليلة، حيث التقى الطرفان في 3 مباريات من قبل فاز بها المنتخب المصري جميعا.

لكن شتان ما بين بلجيكا الأمس واليوم، فمنتخبها يلمع بنجومه المحترفين في كبرى الأندية الأوروبية أمثال إدين هازار لاعب تشلسي وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي ومروان فيلايني وروميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى الظهير الأيمن المميز في باريس سان جرمان، توماس مونييه، وغيرهم الكثير من نجوم بلجيكا، التي يرجح أن تكون الحصان الأسود في المونديال الروسي.

أما بالنسبة لمنتخب مصر، فيتعين على مدربه كوبر إيجاد الحلول المناسبة لكبح جماح الشياطين الحمر في بروكسل من خلال السيطرة على وسط ميدانهم الخطير والمهمة ستوكل إلى كل من محمد النني وطارق حامد من جهة وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه من جهة أخرى.

لكن الأمر الذي يؤرق المدرب الأرجنتيني كوبر حتى اللحظة هو استمرار غياب نجمه المصري محمد صلاح عن تشكيلة منتخب بلاده بداعي الإصابة، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، حيث تعلق عليه الجماهير المصرية أمنياتها وآمالها في المونديال الروسي، الذي يعود الفراعنة للمنافسة فيه بعد غياب دام لـ28 عاما.