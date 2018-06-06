وكانت "آس" قالت، في تقرير نشرته الأربعاء، إن ممثل صلاح عرض خدمات لاعبه على برشلونة، مشيرا إلى أنه مستعد لبدء المفاوضات.

وأوضت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة وممثل صلاح عقدوا اجتماعات، خلال الفترة الأخيرة، بهدف تقييم مستقبله ومناقشة إمكانية انتقاله إلى "كامب نو".

وذكر المصدر نفسه أن "الفرعون الصغير" نجم ليفربول قد يعوض أنطوان غريزمان، خلال فترة الانتقالات، في حال فشل الفريق الكتالوني في جلب المهاجم الفرنسي.

هذا ونفى وكيل أعمال صلاح، رامي عباس عيسى، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، كل هذه الشائعات، وقال "هذا لم يحدث أبدا.. على صحيفة آس أن تبحث على مصادر أفضل".

وقد يكون صلاح، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البريمرليغ بـ32 هدفا، أفضل بديل لغريزمان، الذي قال الأسبوع الماضي إنه سيحسم مستقبله قبل حلول نهائيات كأس العالم 2018.

ويبقى مصير غريزمان غامضا إلى حدود الساعة، حيث تتوقع مصادر إعلامية أن يستمر اللاعب في الأتلتيكو، فيما تقول أخرى إن اللاعب سيرحل إلى برشلونة.