وأعلن يونايتد، الثلاثاء، توصله لاتفاق مع شاختار دونيتسك، لضم فريد، وكلفت الصفقة 52 مليون جنيه إسترليني (69.72 مليون دولار) وفق ما ذكرت تقارير بريطانية.

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في ثماني مباريات مع البرازيل وانضم لتشكيلة بلاده في كأس العالم، في روسيا، ويعتقد ريفالدو أن مواطنه ربما يمثل الإضافة اللازمة لخط وسط النادي الإنجليزي.

وقال ريفالدو، الذي كان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بكأس العالم 2002، للصحفيين عن فريد "إنه لاعب مذهل".

وأضاف "مثل أي لاعب آخر عند الانتقال إلى دولة جديدة يكون في حاجة إلى بعض الوقت من أجل التأقلم.

"لكن عندما تكون لاعبا جيدا وصاحب إمكانيات مذهلة في خط الوسط مثله فهذا يعني أنه سيؤدي بشكل رائع وسيكون إضافة كبيرة لمانشستر يونايتد وسيمثل النادي إضافة كبيرة للاعب نفسه".

ويرغب جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد في تدعيم خط الوسط في ظل اعتزال مايكل كاريك واستمرار الغموض بشأن مستقبل مروان فيلايني في أولد ترافورد.