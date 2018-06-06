وأوضح المسؤولون، عن الملعب الخاص بفريق أتلتيكو مينيرو، حيث أقيمت المباراة في 8 من يوليو 2014، في مؤتمر صحفي أنه سيتم قص هذه الشباك إلى 8150 قطعة من أجل بيعها على الإنترنت بسعر 71 يورو على الأقل لكل قطعة، في إشارة إلى نتيجة المباراة (7-1.)

وسيتم نقل المرمى، الذي استقبل الأهداف 5 الأولى للألمان في الشوط الأول وهدف الشرف، الذي سجله البرازيلي أوسكار في الشوط الثاني، هذا الأسبوع إلى ألمانيا، حيث سيتم عرضها بمتحف كرة القدم في دورتموند.

وقال مدير الشركة، التي تدير الملعب، صامويل لويد: "الفكرة هي تحويل هذه الصدمة، التي يفضل الجميع نسيانها، إلى شيء إيجابي".

وحتى قبل بيع قطع هذه الشبكة، فإن هذه المبادرة، التي تتم بشراكة مع القنصلية الألمانية في بيلو هوريزونتي والمنظمة غير الحكومية الألمانية داهو، التي تهتم بمساعدة المرضى، الذين يعانون من مرض الجذام والسل، سمحت بجمع 100 ألف يورو دفعها الرعاة.

وفي المجموع، يأمل منظمو هذا المشروع الحصول على 500 ألف يورو على الأقل ستخصص للمشاريع الاجتماعية في البرازيل.