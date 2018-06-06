وأوضح نادي العاصمة في بيان نشره على موقعه الرسمي: "داني ألفيش خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى من طرف الفريق الطبي لجراحة العظام في مستشفى لا بيتييه-سالبيتريير في باريس".

وأضاف البيان: "كان هناك مهلة قبل التدخل الجراحي من أجل السماح بإجراء تقنية جراحية ستمكنه من تقليص فترة غيابه".

بدوره نشر ألفيش، الذي انضم إلى النادي الباريسي، الصيف الماضي، صورة له بالمستشفى على حسابه أنستغرام، وكتب بالبرتغالية مطمئنا جماهيره: "قبل ساعات قليلة بدأت عملية التعافي وبفضل الله، كل شيء سار بشكل جيد".

وتعرض ألفيش، لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية (للرباط) في 8 مايو، في المباراة النهائية، لمسابقة كأس فرنسا أمام ليزيربييه، وأكد النادي الباريسي غيابه لـ3 أسابيع على الأقل.

وتسببت الإصابة في حرمان ألفيش، من التواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، حيث يعتبر أحد ركائزه الأساسية.